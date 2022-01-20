Маррей о вылете с Australian Open: «Физически я был в порядке, очень разочарован, тяжелое поражение»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей прокомментировал поражение от Таро Даниэля во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 4:6).

«Этот год очень важен для меня по ряду причин, и я хочу хорошо выступать на крупных турнирах. Сегодняшнего результата недостаточно. Я хочу добиваться большего, — цитирует теннисиста сайт ATP. — Физически сегодня я был в порядке, хорошо восстановился после прошлого матча. В этом смысле я был вполне доволен, учитывая ситуацию. Я очень разочарован. Тяжелое поражение, это уж точно».

В феврале Маррей планирует выступить в Дохе и Дубае, а сейчас намерен вернуться домой.

«Когда знаешь, что у тебя четверо детей, уезжать из дома гораздо сложнее, чем когда тебе было лет 20, но мне все равно нравится на турнирах. Я могу как следует сосредоточиться на теннисе и на процессе. Теперь я могу вернуться домой и побыть какое-то время с семьей. Они немного приболели на неделе. Конечно, в такой ситуации хочется быть рядом и помочь», — добавил он.

34-летний Маррей на данный момент занимает 113 место в рейтинг ATP.