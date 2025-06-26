Маррей назвал условия, при которых посетит Уимблдон

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей заявил, что посетит Уимблдон в 2025 году, если этого захотят его дети или если в финал турнира выйдет британец.

«Я не собираюсь на Уимблдон, поскольку не работаю там и не хожу на матчи в качестве болельщика. Однако я бы поддержал своих детей, если бы они захотели посетить турнир. Также я бы пришел поддержать британского игрока, если бы он вышел в финал.

Пару лет назад я посетил финал между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, потому что ожидал захватывающую игру. В противном случае меня бы там не было», — цитирует Маррея Reuters.

38-летний Маррей завершил карьеру. Британец выигрывал Уимблдон в 2013 и 2016 годах. В 2027 году на Уимблдоне будет установлен памятник в честь Энди.

Уимблдон состоится с 30 июня по 13 июля.