Маррей и Радукану снялись с микста на Уимблдоне-2024

Экс-первая ракетка мира из Великобритания Энди Маррей и его соотечественница Эмма Радукану снялись с Уимблдона-2024 в миксте, сообщает британское издание The Guardian.

По данным источника, Радукану испытывает мышечный дискомфорт в правой кисти. Было принято решение не усугублять ситуацию, чтобы не спровоцировать появление более тяжелой травмы.

Маррей и Радукану должны были сыграть в первом круге микста против дуэта Марсело Аревало (Сальвадор)/Чжан Шуай (Китай).

Ранее 37-летний Маррей принял решение сняться с одиночного турнира на Уимблдоне.