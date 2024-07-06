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Маррей и Радукану снялись с микста на Уимблдоне-2024

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Экс-первая ракетка мира из Великобритания Энди Маррей и его соотечественница Эмма Радукану снялись с Уимблдона-2024 в миксте, сообщает британское издание The Guardian.

По данным источника, Радукану испытывает мышечный дискомфорт в правой кисти. Было принято решение не усугублять ситуацию, чтобы не спровоцировать появление более тяжелой травмы.

Маррей и Радукану должны были сыграть в первом круге микста против дуэта Марсело Аревало (Сальвадор)/Чжан Шуай (Китай).

Ранее 37-летний Маррей принял решение сняться с одиночного турнира на Уимблдоне.

Теннис
Уимблдон
Эмма Радукану
Энди Маррей
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