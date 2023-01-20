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Вондроушова о том, что закончила матч с Жабер в час ночи: «Не думаю, что это хорошо для здоровья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала то, что закончила матч второго круга Australian Open-2023 в час ночи по австралийскому времени.

86-я ракетка мира обыграла вторую ракетку Онс Жабер со счетом 6:1, 5:7, 6:1.

«Это безумие. И я не думаю, что для организма полезно играть в час ночи. Если ты играешь три сета, то это безумие. На таком уровне нужно быть готовой к каждому розыгрышу, и я не думаю, что это хорошо сказывается на здоровье. Но это вечерняя сессия, нужно быть готовой.

До этого тоже были безумные дни. Матчи откладывали из-за жары, из-за дождя, так что я сидела здесь 12 часов. Доигрывала вчера, а теперь снова три сета. Я устала, но она тоже. Уже два часа ночи, и это не очень здоровая ситуация, подготовиться к которой невозможно (смеется)», — приводит слова Вондроушовой The Australian.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Вондроушова сыграет с соотечественницей Линдой Фрухвиртовой.

Теннис
Australian Open
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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