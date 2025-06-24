Теннис
24 июня, 12:24

Вондроушова — о Уимблдоне-2025: «Подойду к турниру как к любому другому»

Сергей Ярошенко

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась ожиданиями от Уимблдона — 2025.

«На Уимблдоне я не буду в числе сеянных, так что просто подойду к турниру как к любому другому — попробую пройти первую неделю, а дальше посмотрим. Постараюсь использовать свободные дни с пользой, а потом снова за работу. Хочу оставаться сосредоточенной, идти своим путем, сосредотачиваться на своем теннисе. Попробую сыграть следующие матчи так, как будто ничего из этого не происходило», — приводит слова Вондроушовой Punto de break.

25-летняя Вондроушова является победительницей Уимблдона-2023, тогда в финале она обыграла туниску Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4.

В этом году турнир «Большого шлема» в Лондоне пройдет с 30 июня по 13 июля.

