Мария Шарапова: «Я могла бы говорить о своих трудностях, но это не в моем характере»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое поражение в матче с хорваткой Донной Векич (3:6, 4:6) в первом раунде Australian Open.

— Я могла бы говорить о своих проблемах и обо всем, через что я прошла со своим плечом, но это не в моем характере, — цитирует россиянку официальный сайт WTA. — Я была здесь, и я сыграла. Как бы ни было тяжело, я закончила матч. Конечно, не так, как я бы хотела.

Россиянка покинет топ-350 рейтинга WTA. Ей нужно было защищать очки, добытые в прошлом году. Тогда она дошла до четвертого раунда. Сейчас она занимает 145-ю позицию.

Шарапова — победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она пропустила большую часть прошлого сезона из-за проблем со спиной.