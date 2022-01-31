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Сегодня, 12:52

Мария Шарапова поздравила Надаля с победой в финале Australian Open

Шарапова высказалась о победе Надаля над Медведевым
Виктория Кравченко
Мария Шарапова.
Фото WTA
Сторис Марии Шараповой.
Фото Instagram
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила испанца Рафаэля Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

Встреча длилась 5 часов 24 минуты. Игра завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Одна фотография лучше тысячи слов. Поздравляю, Рафаэль», — подписала Шарапова снимок Надаля, обнимающего своего отца.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Сторис Марии Шараповой. Фото Instagram
Сторис Марии Шараповой.
Фото Instagram
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Мария Шарапова
Рафаэль Надаль
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