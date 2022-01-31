Мария Шарапова поздравила Надаля с победой в финале Australian Open
Шарапова высказалась о победе Надаля над Медведевым
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила испанца Рафаэля Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.
Встреча длилась 5 часов 24 минуты. Игра завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Одна фотография лучше тысячи слов. Поздравляю, Рафаэль», — подписала Шарапова снимок Надаля, обнимающего своего отца.
Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.
Сторис Марии Шараповой.
Фото Instagram
Новости