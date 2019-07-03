Мария Шарапова планирует выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что планирует сделать МРТ на травмированной руке. Также она добавила, что хочет сыграть на летних турнирах и на US Open. Экс-первая ракетка мира проиграла в первом круге Уимблдонского турнира Полин Пармантье, снявшись с третьего сета при счете 0:5.

– Когда почувствовала боль? Это с случилось в середине второго сета, – цитирует Eurosport Шарапову . – Конечно, это помешало мне и физически и эмоционально. Если бы это был другой турнир, я бы сразу прекратила, но на Уимблдоне я старалась сделать все возможное.

– Как вам ваша игра?

– Если не учитывать травму, то у меня были хорошие тренировочные недели. И на Мальорке был достаточно высокий уровень. Мне нужен сейчас этот опыт, потому что когда не играешь 5-6 месяцев, то много чего теряешь.

– Какие дальше планы? МРТ?

– Да. Это все впереди. По турнирам – надеюсь, летом сыграю в Цинциннати, Торонто, на US Open.