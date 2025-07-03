Рыбакина разгромила Саккари во втором круге Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари из Греции во втором круге Уимблдона.

11-я ракетка мира отдала сопернице только четыре гейма — 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 3 минуты.

В третьем раунде Уимблдонского турнира Рыбакина сыграет либо против россиянки Анны Калинской, либо против датчанки Клары Таусон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:1