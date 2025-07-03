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3 июля 2025, 18:17

Рыбакина разгромила Саккари во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари из Греции во втором круге Уимблдона.

11-я ракетка мира отдала сопернице только четыре гейма — 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 3 минуты.

В третьем раунде Уимблдонского турнира Рыбакина сыграет либо против россиянки Анны Калинской, либо против датчанки Клары Таусон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:1

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Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
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