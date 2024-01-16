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Сегодня, 15:53

Пегула вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула победила представительницу Канады Ребекку Марино в первом круге Australian Open-2024 — 6:2, 6:4.

Пегула одолела свою соперницу за 1 час 6 минут. Она 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей американки будет Клара Бюрель из Франции.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 5) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
Australian Open
Джессика Пегула
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