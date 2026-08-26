Астахова проиграла Бассольс в квалификации US Open

Российская теннисистка Дарья Астахова проиграла испанке Марине Бассольс в четвертьфинале квалификации US Open — 6:4, 6:7 (0:7), 3:6.

Матч длился 2 часа 47 минут. 24-летняя россиянка подала 5 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее 26-летней соперницы 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 14).

В полуфинале квалификации Бассольс сыграет с Мартиной Кубкой из Польши.