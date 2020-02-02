Марат Сафин вручил кубок Australian Open Новаку Джоковичу. Видео
16:09
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вручил кубок победителю мужского турнира Australian Open. В решающем матче серб Новак Джокович победил австрийца Доминика Тима и выиграл трофей «Большого шлема» в 17-й раз.
Сафин выигрывал Australian Open 15 лет назад, в 2005 году. Примечательно, что в первом круге он взял верх над 17-летним Джоковичем (6:0, 6:2, 6:1).
When 2005 #AusOpen champion Marat Safin meets 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 and 2020 champion, @DjokerNole.#AO2020 pic.twitter.com/8CBNBFhfDw— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
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