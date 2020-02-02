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Марат Сафин вручил кубок Australian Open Новаку Джоковичу. Видео

16:09

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вручил кубок победителю мужского турнира Australian Open. В решающем матче серб Новак Джокович победил австрийца Доминика Тима и выиграл трофей «Большого шлема» в 17-й раз.

Сафин выигрывал Australian Open 15 лет назад, в 2005 году. Примечательно, что в первом круге он взял верх над 17-летним Джоковичем (6:0, 6:2, 6:1).

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