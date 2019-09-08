Марат Сафин: «Рафа хочет победить сильнее, чем Даня»

Известный российский теннисист Марат Сафин дал свой прогноз на финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

— Никаких секретов нет. По сути, финал — такой же матч, как и все предыдущие, — цитирует Сафина RT. — Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка — и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, — поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

— В чем Медведев лучше Рафаэля Надаля, которому россиянин недавно проиграл на турнире в Монреале?

— Он не то чтобы на голову выше и априори лучше, просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается.

— Но ведь за Надаля говорит опыт, в том числе и участия в титульных матчах.

— Рафа не только опытнее, он старше. Поверьте, он хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, — слишком болезненный удар. Но в целом — да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждёт, и это может его сломить.

— Что в первую очередь нужно делать Медведеву, чтобы обыграть Надаля?

— Играть спокойно, держаться, не нервничать, не расстраиваться, если вдруг что-то пойдет не так. Судьба финала будет решена в двух-трёх мячах, и до них нужно дойти с холодной головой.

Медведев — Надаль: главный матч US Open. Онлайн-трансляция «СЭ»