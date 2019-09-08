Марат Сафин: «Первый сет всегда нервный, кривой-косой»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин поделился мнением о ходе первого сета финальной встречи US Open-2019 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем (3-3, идет первый сет).

— Первый сет, первые геймы всегда нервные, кривые-косые. Желательно, конечно, чтобы Даниилу повезло в первой партии. Сейчас главное для него — играть с первой подачи, не пытаться продавить Надаля, это глупость, — сказал Сафин в эфире Первого канала.

Медведев — Надаль: главный матч US Open. Онлайн-трансляция «СЭ»