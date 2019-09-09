Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин раскритиковал Даниила Медведева за постоянные укороченные удары в финальном матче US Open-2019 против Рафаэля Надаля (5:7, 3:6, 4:4, идет третий сет).

— Какие укороченные? Это детский сад! Это не игра для финала US Open, тем более, против Надаля. Посмотрите, сколько ошибок у Медведева! 32! И это число будет увеличиваться, — сказал Сафин в эфире Первого канала.