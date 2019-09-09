Марат Сафин: «Медведев сам вернул Надаля к жизни»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин — о пятом сете финала US Open-2019 Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 2:5, идет пятый сет).

— Даниил сам вернул Надаля к жизни, конечно. Ну и опыт, ничего не скажешь. Боец. Как только у испанца появляется шанс — он хватается за него руками и ногами, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».

После еще одного брейка Надаля при счете 2:5 теннисист-комментатор добавил:



— Да уж, выиграть два сета, проиграть два и выдать такое. Рафаэль — боец.