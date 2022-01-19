Маннарино обыграл Хуркача и вышел в третий круг Australian Open, где может встретиться с Карацевым

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в третий круг Australian Open. Во втором круге Маннарино победил поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 6:2, 6:3. В третьем круге француз встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия, 18). В параллельной игре молдаванин Раду Албот выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:4, 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге Албот сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Джон Миллмэн (Австралия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Адриан Маннарино (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 6:4, 6:2, 6:3 Раду Албот (Молдавия, Q) — Александр Вукич (Австралия, WC) — 6:4, 7:6 (7:4), 6:4