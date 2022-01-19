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Сегодня, 12:12

Маннарино обыграл Хуркача и вышел в третий круг Australian Open, где может встретиться с Карацевым

Иван Торопцев
Корреспондент

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Маннарино победил поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 6:2, 6:3. В третьем круге француз встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия, 18).

В параллельной игре молдаванин Раду Албот выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:4, 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге Албот сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Джон Миллмэн (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 6:4, 6:2, 6:3

Раду Албот (Молдавия, Q) — Александр Вукич (Австралия, WC) — 6:4, 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Australian Open
Адриан Маннарино
Аслан Карацев
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