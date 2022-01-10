Мама Джоковича: «Это главная победа в его карьере»

Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, высказалась о положении, в котором ее сын оказался в Австралии.

Ранее 10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию.

«Это его главная победа в карьере. Важнее любого титула «Большого шлема», — приводит слова Дияны Marca.

При этом отмечалось, что министр иммиграции и гражданства имеет возможность выдворить спортсмена из страны своим личным решением.