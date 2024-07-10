Макинрой сравнил вторую ракетку мира Джоковича с Дартом Вейдером

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой провел аналогию между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и кинозлодеем из франшизы «Звездные войны» Дартом Вейдером.

«Не кажется ли вам, что за последние 10-15 лет было по меньшей мере 100 матчей, в которых к Джоковичу не проявили должного уважения из-за того, насколько он хорош? Что он сделал такого плохого? Назови что-нибудь. Он соревнуется так же упорно, как и все. Это из-за внешности, из-за национальности?» — сказал Макинрой в интервью ВВС.

Американец не понимает болельщиков, которые возмущены тем, что Джокович превзошел достижения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. По его мнению, серб заслуживает большего уважения.

«Он как Дарт Вейдер по сравнению с двумя самыми выдающимися теннисистами, которых мы когда-либо видели, — Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Кто может сравниться с ними в том, чего они достигли? Никто — и тут этот парень Джокович портит вечеринку. Так как насчет того, чтобы уважать его после всего этого?» — добавил Макинрой.

8 июля Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) в четвертом круге Уимблдона. После победы в интервью на корте серб раскритиковал поведение болельщиков, которые освистывали его во время матча. Однако он отметил, что им не удастся задеть его таким поведением.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде). На данный момент серб занимает второе место в мировом рейтинге.