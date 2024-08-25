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Сегодня, 21:10

Макинрой назвал Медведева одним из претендентов на победу на US Open

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой ответил на вопрос о том, кто, кроме итальянца Янника Синнера, серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса, может претендовать на победу на Открытом чемпионате США.

«Я думаю, что есть несколько парней, которые способны на это. Конечно, Александр Зверев — один из них. Но пока неясно, сможет ли он это сделать. Даниил Медведев проиграл подряд матчи на харде в Монреале и Цинциннати. Кто бы мог в это поверить? Теперь у него есть шанс реабилитироваться. Несколько американских игроков, похоже, могут сделать большой шаг вперед», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

Также, по мнению американца, одним из теневых фаворитов может стать российский теннисист Андрей Рублев.

«Андрею Рублеву, например, еще предстоит пройти дальше четвертьфинала на турнирах «Шлема», но рано или поздно он сможет выйти в финал», — отметил он.

Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Сербии Душана Лайовича, а соперником Рублева станет Тьяго Уайлд из Бразилии.

Источник: Tennis World USA
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Джон Макинрой
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