Макинрой надеется, что российских и белорусских теннисистов допустят до Уимблдона в этом году

Бывшая первая ракет мира Джон Макинрой заявил, что не согласен с запретом для российских и белорусских теннисистов выступать на Уимблдоне-2022.

«В прошлом году я не согласился с тем, что Уимблдон не допускал к участию ни российских, ни белорусских игроков. Я бы не согласился с этим и в этом году. Я не знаю, что они собираются делать. Это ситуация никому не нужна. Надеюсь, что-то изменится, что позволит теннисистам играть. В нашем виде спорта некоторые из лучших игроков родом из этих двух стран. Я не думаю, что их следует наказывать за то, к чему они не имеют никакого отношения», — приводит Tennis Infinity слова Макинроя.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире. Позже Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов за недопуск россиян и белорусов к участию в британских турнирах.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.