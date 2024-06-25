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Сегодня, 16:18

Макарова проиграла в первом раунде квалификации на Уимблдон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила румынке Анке-Алексии Тодони в первом раунде квалификации на Уимблдон — 3:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 12 минут.

Макарова не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Тодони встретится с Кимберли Биррелл из Австралии.

Теннис
Екатерина Макарова
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