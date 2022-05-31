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Макарова о российском четвертьфинале на «Ролан Гаррос»: «Жаль, что Касаткина и Кудерметова попали друг на друга»

Макарова отреагировала на встречу Касаткиной и Кудерметовой на «Ролан Гаррос»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала о своих ожиданиях от четвертьфинала на «Ролан Гаррос», в котором сыграют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Девчонки — большие молодцы, — приводит слова Макаровой «РБ Спорт». — Уже хороший результат. Жаль, попали друг на друга. Каждая в хорошей форме, каждая на ходу. Победит в данном матче тот, у кого будет лучше психология. Против соотечественницы играть тяжелее и волнительнее. В плане тенниса и физической формы каждая готова максимально. Сработает больше голова, психология, вера в себя, в свои силы и результаты.

Будет хороший матч. Желаю победительнице встречи пройти дальше по турниру. Как показывает практика, в женском теннисе выиграть титул «Большого шлема» может абсолютно любая. Главное, верить в себя. Возможно абсолютно все!»

Матч между Касаткиной и Кудерметовой состоится 1 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ekaterina-makarova-v-matche-kasatkinoj-i-kudermetovoj-pobedit-tot-u-kogo-sil-nee-psihologiya/
Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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