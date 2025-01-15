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Сегодня, 05:29

Блинкова уступила Френх во втором круге Australian Open

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова представительнице Польши Магдалене Френх со счетом 0:6, 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Польская теннисистка трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Блинковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперница Френх в следующем круге первенства определится в матче Моюка Утидзима — Мирра Андреева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Магдалена Фрех (Польша, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 0:6, 6:0, 6:2.

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
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