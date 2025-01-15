Блинкова уступила Френх во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова представительнице Польши Магдалене Френх со счетом 0:6, 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Польская теннисистка трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Блинковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Соперница Френх в следующем круге первенства определится в матче Моюка Утидзима — Мирра Андреева.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Магдалена Фрех (Польша, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 0:6, 6:0, 6:2.
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