Магда Линетт и Мирра Андреева сыграют в первом круге Уимблдона 29 июня

Польская теннисистка Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 29 июня. Матч пройдет на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.30 по московскому времени.

Магда Линетт — Мирра Андреева: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Линетт — Андреева можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

34-летняя Линетт занимает 59-е место в рейтинге WTA. 19-летняя Андреева — пятая ракетка мира.

Турнир в Лондоне проходит с 29 июня по 12 июля. Действующая победительница в женском одиночном разряде — полька Ига Швентек.