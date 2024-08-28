Самсонова пробилась во второй круг US Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла у китаянки Ван Цян в первом круге турнира US Open — 6:2, 7:5.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. 25-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 8).
Следующей соперницей Самсоновой будет чешка Мария Боузкова, победивщая немку Еву Лис — 6:2, 1:6, 7:5.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) - Ван Цян (Китай) — 6:2, 7:5
Мария Боузкова (Чехия) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 1:6, 7:5
Источник: Сетка US Open
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