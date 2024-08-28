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Сегодня, 03:15

Самсонова пробилась во второй круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла у китаянки Ван Цян в первом круге турнира US Open — 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. 25-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

Следующей соперницей Самсоновой будет чешка Мария Боузкова, победивщая немку Еву Лис — 6:2, 1:6, 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) - Ван Цян (Китай) — 6:2, 7:5

Мария Боузкова (Чехия) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 1:6, 7:5

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев вышел во второй круг, Хачанов проиграл Эвансу, матчи Потаповой и Шнайдер. Онлайн-трансляция US Open
Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Людмила Самсонова
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