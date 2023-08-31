Самсонова вышла в третий круг US Open

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Россиянка Людмила Самсонова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла немку Татьяну Корпач — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 78 минут.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:3