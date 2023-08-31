Самсонова вышла в третий круг US Open
Россиянка Людмила Самсонова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла немку Татьяну Корпач — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 78 минут.
В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:3
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