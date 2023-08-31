Людмила Самсонова — Тамара Корпач: прямая трансляция матча US Open (видео)
Прямая трансляция матча US Open Самсонова — Корпач начнется в 19.30 мск 31 августа
Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Самсонова — Корпач.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
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