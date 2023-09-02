Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: прямая трансляция матча US Open (видео)
Самсонова сыграет против американки Кис в третьем круге US Open 2 сентября в 19:30
Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Кис в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Самсонова — Кис.
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