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28 мая 2025, 16:00

Людмила Самсонова — Лейре Ромеро Гормас: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова и Лейре Ромеро Гормас сыграют во втором круге «Ролан Гаррос» 28 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова и испанка Лейре Ромеро Гормас сыграют во втором круге «Ролан Гаррос» в среду, 28 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 17.00 по московскому времени.

Людмила Самсонова — Лейре Ромеро Гормас: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Самсонова — Ромеро можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

26-летняя Самсонова — 18-я ракетка мира. В первом круге Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф — 7:6, 6:2.

23-летняя Ромеро занимает 150-е место в рейтинге WTA, на старте турнира Лейре выиграла у француженки Тьянцоа Ракотоманга-Ражана — 7:6, 6:2.

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Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
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