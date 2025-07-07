Теннис
7 июля 2025, 14:30

Людмила Самсонова — Джессика Бусас Манейро: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Людмила Самсонова и Джессика Бусас Манейро сыграют в четвертом круге Уимблдона 7 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Людмила Самсонова и Испанца Джессика Бусас Манейро сыграют в четвертом круге Уимблдона в понедельник, 7 июля. Матч пройдет на корте 2 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.00 по московскому времени.

Людмила Самсонова — Джессика Бусас Манейро: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Самсонова — Манейро можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

26-летняя Самсонова — 19-я ракетка мира. В третьем круге турнира Людмила обыграла россиянку Дарью Касаткину, представляющую Австралию (6:2, 6:3).

22-летняя Манейро занимает 62-е место в рейтинге WTA. На предыдущей стадии лондонского «мэйджора» Джессика Бузас выиграла у украинки Даяны Ястремской (6:1, 2:6, 6:3).

