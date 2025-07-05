Людмила Самсонова — Дарья Касаткина: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Людмила Самсонова и Дарья Касаткина сыграют в третьем круге Уимблдона 5 июля

Россиянка Людмила Самсонова и российская теннисистка, представляющая Австралию Дарья Касаткина сыграют в третьем круге Уимблдона в субботу, 5 июля. Матч пройдет на корте 3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 13.00 по московскому времени.

Людмила Самсонова — Дарья Касаткина: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Самсонова — Касаткина можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

26-летняя Самсонова — 19-я ракетка мира. Во втором круге турнира Людмила обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1)

28-летняя Касаткина занимает 18-е место в рейтинге WTA. На предыдущей стадии лондонского «мэйджора» Дарья выиграла у румынки Ирины Бегу (6:2, 4:6, 6:1).