Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертом круге Открытого чемпионата Франции — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 50 минут.

Самсонова не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы десять подач навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале китаянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Аманда Анисимова (США, 16).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3