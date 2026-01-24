Хачанов проиграл Дардери в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Лучано Дардери матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 3 часа 26 минут. 29-летний россиянин подал 14 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 17 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующий соперник Дардери определится в матче Элиот Спиццирри (США) — Янник Синнер (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Лучано Дардери (Италия, 22) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4