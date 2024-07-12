Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Лоренцо Музетти — Новак Джокович: смотреть трансляцию полуфинального матча Уимблдона 2024

Лоренцо Музетти сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Ориентировочное время начала — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского полуфинала. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Музетти — Джокович можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

22-летний Музетти — 25-й номер рейтинга ATP. 38-летний Джокович — вторая ракетка мира.

Сербский теннисист — 7-кратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права на проведение Евро-2032
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев забрал первый сет в полуфинале Уимблдона с Алькарасом: онлайн-трансляция матча
Медведев выиграл первый сет в матче с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024
Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес арбитра
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию полуфинального матча Уимблдона 2024
Медведев дважды обыгрывал Алькараса на «Шлемах» и готов сделать это снова! Поддержи его ставкой с фрибетом 2000 рублей в Bettery
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: сравнение титулов и призовых за карьеру перед полуфиналом Уимблдона 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес арбитра

Медведев выиграл первый сет в матче с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости