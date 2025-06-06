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Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти и испанец Карлос Алькарас сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в пятницу, 6 июня. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 15.30 по московскому времени.

Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Музетти — Алькарас можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

23-летний Музетти — седьмая ракетка мира. В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции итальянец обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

22-летний Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP, на предыдущей стадии парижского «мэйджора» действующий чемпион выиграл у американца Томми Пола — 6:0, 6:1, 6:4.

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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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