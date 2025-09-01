Музетти вышел в четвертьфинал US Open

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил испанца Хауме Муньяра в четвертом круге US Open — 6:3, 6:0, 6:1.

Матч продлился 1 час 38 минут.

Музетти 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 23-летний итальянец сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Хауме Муньяр (Испания) — 6:3, 6:0, 6:1