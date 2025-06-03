Музетти обыграл Тиафо и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 6:2, 4:6, 7:2, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 50 минут.

Музетти сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Тиафо 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В полуфинале итальянец сыграет с победителем пары Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15) — 6:2, 4:6, 7:2, 6:2