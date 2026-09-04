Музетти проиграл 123-й ракетке мира Суини во втором круге US Open

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти выбыл во втором круге Открытого чемпионата США.

14-я ракетка мира уступил австралийцу Дэйну Суини, занимающему 123-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 1:6, 2:6, 2:6. Матч длился 2 часа 36 минут.

Суини впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Его следующим соперником на US Open станет итальянец Лучано Дардери.

В третий круг также вышел чех Якуб Меншик, победив австрийца Юрия Родионова (6:3, 3:6, 6:2, 6:3). 18-я ракетка мира сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Лернер Тьен (США).