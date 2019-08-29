Лопес сыграет с Медведевым в третьем круге US Open
29 августа 2019, 23:44
Испанец Фелисиано Лопес во втором круге US Open одержал волевую победу над японцем Йошихито Нишиокой — 6:7(7:9), 6:0, 6:4, 6:4.
За право выйти в 1/8 финала Лопес сразится с россиянином Даниилом Медведевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фелисиано Лопес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:7(7:9), 6:0, 6:4, 6:4
Маттео Берреттини (Италия, 24) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 7:6(7:5), 4:6, 6:1