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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Лопес сыграет с Медведевым в третьем круге US Open

29 августа 2019, 23:44
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Испанец Фелисиано Лопес во втором круге US Open одержал волевую победу над японцем Йошихито Нишиокой — 6:7(7:9), 6:0, 6:4, 6:4.

За право выйти в 1/8 финала Лопес сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фелисиано Лопес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:7(7:9), 6:0, 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 24) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 7:6(7:5), 4:6, 6:1

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