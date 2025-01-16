Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:31

Лис, заменившая Калинскую, обыграла Грачеву и вышла в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкая теннисистка Ева Лис во втором круге Australian Open обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 23-летней немки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Лис попала в основную сетку как лаки-лузер, после того как россиянка Анна Калинская снялась с турнира. Немка в первом круге обыграла австралийку Кимберли Биррелл (6:2, 6:2).

В третьем круге Лис встретится с победительницей матча Жаклин Кристьян (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ева Лис (Германия, LL) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 3:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 7:5

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:1

Ига Свентек (Польша, 2) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2

Australian Open
Варвара Грачева
Читайте также
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Трусова находится на третьем месяце беременности
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
В Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов обыграл Диалло, Медведев сыграет с Тином и другие матчи
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Касаткина вышла в третий круг, Эрика Андреева проиграла
Сто тысяч долларов штрафа и возмещение ущерба. Последствия выходки Медведева в Австралии
Эрика Андреева уступила Хаддад Майе во втором круге Australian Open
Хачанов победил Диалло и вышел в третий круг Australian Open
Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Эрика Андреева уступила Хаддад Майе во втором круге Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Касаткина вышла в третий круг, Эрика Андреева проиграла

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости