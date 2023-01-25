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Сегодня, 04:37

Линетт вышла в полуфинал турнира Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Магда Линетт.
Фото Global Look Press

Польская теннисистка Магда Линетт одержала победу в четвертьфинале турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 7:5.

В полуфинале Линетт встретится с победителем матча Арина Соболенко — Донна Векич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Магда Линетт (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/11/3/
Теннис
Australian Open
Каролина Плишкова
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