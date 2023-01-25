Линетт вышла в полуфинал турнира Australian Open

Польская теннисистка Магда Линетт одержала победу в четвертьфинале турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 7:5.

В полуфинале Линетт встретится с победителем матча Арина Соболенко — Донна Векич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Магда Линетт (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:5