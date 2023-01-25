Линетт вышла в полуфинал турнира Australian Open
Польская теннисистка Магда Линетт одержала победу в четвертьфинале турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 7:5.
В полуфинале Линетт встретится с победителем матча Арина Соболенко — Донна Векич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Магда Линетт (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:5
Новости