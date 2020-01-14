Лидер парного рейтинга АТР снялся с Australian Open из-за положительного допинг-теста

Колумбийский теннисист Роберт Фара, который лидирует в рейтинге ATP среди парных игроков, снялся с Australian Open. Позднее стало известно, что он сдал положительный допинг-тест.

Как сообщил спортсмен в своем заявлении в Twitter, эту допинг-пробу у него взяли 17 октября 2019 года в Кали. При этом он указывает, что 7 октября в Шанхае он тоже сдавал пробу на допинг, и результат был отрицательным. Теннисист заявил, что никогда не употреблял допинг и назвал случившееся «недоразумением», которое он надеется разрешить в ближайшее время.

Les comparto este mensaje. Gracias por su apoyo. pic.twitter.com/8JmiyV1YYe — Robert farah (@RobertFarah_) January 14, 2020

32-летний Роберт Фара выиграл 16 парных турниров за карьеру.