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Допинг

Лидер парного рейтинга АТР снялся с Australian Open из-за положительного допинг-теста

21:16

Колумбийский теннисист Роберт Фара, который лидирует в рейтинге ATP среди парных игроков, снялся с Australian Open. Позднее стало известно, что он сдал положительный допинг-тест.

Как сообщил спортсмен в своем заявлении в Twitter, эту допинг-пробу у него взяли 17 октября 2019 года в Кали. При этом он указывает, что 7 октября в Шанхае он тоже сдавал пробу на допинг, и результат был отрицательным. Теннисист заявил, что никогда не употреблял допинг и назвал случившееся «недоразумением», которое он надеется разрешить в ближайшее время.

32-летний Роберт Фара выиграл 16 парных турниров за карьеру.

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