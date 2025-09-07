Лэйвер поздравил Соболенко с победой на US Open

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на US Open.

«Поздравляю, Арина, с твоим вторым и заслуженным титулом на US Open. Твои страсть и целеустремленность невероятны. Сочувствуем Аманде Анисимовой, которая провела фантастический турнир и приближается к большому прорыву. Продолжай бороться за это!» — написал Лэйвер в соцсети.

В финале 27-летняя белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Для Соболенко это четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024). а в прошлом году стала победительницей US Open.