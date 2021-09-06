Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Лейла Фернандес: «Матч со Свитолиной будет очень тяжелым»

01:31
Теги:

Канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась впечатлениями после победы над немкой Ангелик Кербер (4:6, 7:6, 6:2) в четвертом раунде US Open. В 1/4 финала ее соперницей станет украинка Элина Свитолина.

«После матча с Осакой я была очень счастлива, но потом вернулась с небес на землю, - сказала канадка в интервью после матча.-  Благодарю совою команду, семью, тренеров, физиотерапевтов, которые помогли мне вернуться на землю и осознать, что это только третий раунд, и я могу достичь большего. Я говорила им, что я готова биться.

Публика была невероятна — они болели за меня, поддерживала меня. Тренер говорит мне, чтобы я шла от очка к очку, а там посмотрим. Игра против Свитолиной? Это будет очень сложный матч. Она отличный игрок, боец, играет в атакующей манере, очень агрессивная. Надеюсь, вы (болельщики — Прим. «СЭ») и дальше будете меня поддерживать».

18-летняя канадка впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 5 сентября
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд