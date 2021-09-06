Лейла Фернандес: «Матч со Свитолиной будет очень тяжелым»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась впечатлениями после победы над немкой Ангелик Кербер (4:6, 7:6, 6:2) в четвертом раунде US Open. В 1/4 финала ее соперницей станет украинка Элина Свитолина.

«После матча с Осакой я была очень счастлива, но потом вернулась с небес на землю, - сказала канадка в интервью после матча.- Благодарю совою команду, семью, тренеров, физиотерапевтов, которые помогли мне вернуться на землю и осознать, что это только третий раунд, и я могу достичь большего. Я говорила им, что я готова биться.

Публика была невероятна — они болели за меня, поддерживала меня. Тренер говорит мне, чтобы я шла от очка к очку, а там посмотрим. Игра против Свитолиной? Это будет очень сложный матч. Она отличный игрок, боец, играет в атакующей манере, очень агрессивная. Надеюсь, вы (болельщики — Прим. «СЭ») и дальше будете меня поддерживать».

18-летняя канадка впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема».