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Сегодня, 18:54

Медведев проиграл 121-й ракетке мира Тину во втором круге Australian Open-2025

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

В матче второго раунда 5-я ракетка мира в пяти сетах уступил 19-летнему американцу Лернеру Тину, занимающему 121-е место в рейтинге АТР — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

Встреча длилась 4 часа 53 минуты. Россиянин 20 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 24. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.

По ходу матча Медведев получил предупреждение за брошенную ракетку. Также в третьем сете его оштрафовали на одно очко из-за того, что после зашага при подаче он замахнулся ракеткой на супервайзера.

Следующим соперником Тина в турнире «Большого шлема» в Мельбурне станет француз Корентен Муте.

В прошлом году Медведев стал финалистом Australian Open. В матче за титул он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Лернер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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