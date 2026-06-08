Слуцкий — о словах Мирры на русском языке после победы на «Ролан Гаррос»: «Меня тронуло до глубины души»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в новом выпуске на канале First&Red прокомментировал победную речь российской теннисистки Мирры Андреевой после финала на «Ролан Гаррос».

«Главное воспоминание — это как Мирра Андреева не постеснялась на центральном корте «Ролан Гаррос» по-русски поздравить своего первого тренера с этой победой. И я думаю, что русская речь очень нечасто звучала, при том, что она блестяще говорит по-английски. И меня это прямо тронуло до глубины души, потому что я всегда трепетно отношусь к спортсменам, которые помнят, откуда они, кто их делал большими чемпионами. Поэтому меня это прямо потрясло, Мирра прямо в сердечке», — сказал Слуцкий.

6 июня 19-летняя россиянка выиграла «Ролан Гаррос». В финале турнира она победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.