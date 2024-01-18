Легечка уступил Микельсену во втором круге Australian Open

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Чешский теннисист Иржи Легечка во втором круге Australian Open уступил американцу Алексу Микельсену со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 19-летнего американца 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге 91-я ракетка мира встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лукаш Клейн (Словакия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Микельсен (США) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 11) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)