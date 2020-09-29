Лайович пробился во второй круг Roland Garros

Серб Душан Лайович в первом круге Roland Garros в четырех сетах обыграл Джанлуку Маджера — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1. Матч длился 2 часа и 56 минут. Следующим соперником Лайовича станет южноафриканец Кевин Андерсон.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия, 22) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Алехандро Давидович (Испания) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 7:6 (7:5), 6:3, 7:5

Марк Полманс (Австралия, LL) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 6:3, 6:4