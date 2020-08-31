Квитова вышла во второй круг US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США. Она в двух сетах переиграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 6) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0

Александра Соснович (Белоруссия) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0

Каролин Гарсия (Франция) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2